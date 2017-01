LinkedIn heeft een geheime sollicitatieknop

Werknemers die verdoken op zoek zijn naar een nieuwe baan, kunnen beroep doen op een geheime sollicitatie-functie van het professionele sociale netwerk Linkedin. De huidige werkgever zou immers geen toegang krijgen tot de verborgen toepassing.

Tot nu toe zouden ruim twee miljoen gebruikers de nieuwe functie al hebben geactiveerd. Dat is minder dan 0,5 procent van het totale gebruikersbestand van Linkedin, maar dagelijks zou die groep met veertigduizend tot vijftigduizend werkzoekenden groeien.

Linkedin merkt op dat werknemers constant open moeten staan voor nieuwe carrièrekansen binnen en buiten de eigen onderneming. In een aantal gevallen kan het echter aangewezen zijn om de zoektocht naar een nieuwe baan voorlopig te verzwijgen.

Een dergelijk initiatief wordt door de huidige werkgever immers meestal niet bijzonder gewaardeerd, wat een negatieve impact op de verdere carrière zou kunnen hebben indien de werknemer alsnog zou beslissen in zijn huidige betrekking te blijven.

Discretie

Linkedin biedt bij de voorkeuren in het vacature-gedeelte van de accounts van zijn gebruikers echter de mogelijkheid om de markt te laten weten open te staan voor nieuwe aanbiedingen. Met filters probeert Linkedin te beletten dat de huidige werkgever en diens rekruteerders de informatie kunnen detecteren. Een garantie op discretie kan echter niet worden gegeven.

De toepassing van Linkedin biedt de gebruiker ook de mogelijkheid aan te geven in welke functies de verdoken werkzoekende eventueel geïnteresseerd zou kunnen zijn. Ook kan de voorkeur voor een voltijdse of deeltijdse baan of freelance opdrachten worden aangegeven.

Gebruikers die de sollicitatie-functie hebben geactiveerd, kunnen alleen worden ontdekt door rekruteerders en bedrijven die voor een betalend lidmaatschap van Linkedin hebben gekozen. Dat zorgt er volgens experts echter voor dat de kandidaat niet voortdurend met allerlei voorstellen en aanbiedingen wordt bestookt.

Meestal hebben vooral de grotere ondernemingen een betalend lidmaatschap. Die prijs kan oplopen tot 10.000 euro per maand.