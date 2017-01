“Werknemers die verplicht worden om twaalf uur op de werkvloer aanwezig te zijn, raken makkelijker verstrooid. Collega’s met kortere werkdagen zouden zich daarentegen veel gemakkelijker op hun taak kunnen concentreren.”

Er is een duidelijk verschil tussen werktijd en productiviteit. Dat blijkt uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) over de werkefficiëntie van de arbeidsbevolking. Het onderzoek toonde immers aan dat de langste werkdagen niet in staat blijken de hoogste productiviteit op te leveren.

Het Oeso-onderzoek toonde onder meer dat Griekse werknemers jaarlijks gemiddeld meer dan tweeduizend arbeidsuren presteren. In Duitsland zakt dat gemiddelde tot ongeveer veertienhonderd uur.

“Toch blijkt de productiviteit in Duitsland 70 procent hoger te liggen dan in Griekenland,” geeft journalist Callum Williams in het magazine The Economist aan. “Dat resultaat kan verrassend lijken, maar toch kan een logische verklaring worden gevonden.”

Economische ontwikkeling

“Bovendien zal een rustiger arbeidsregime ook de kans op stress doen afnemen,” zegt Williams nog. “Adam Smith gaf al eerder aan dat een gematigde inzet langer op een constant niveau kan worden volgehouden en benadrukte dat daarmee niet alleen de gezondheid wordt beschermd, maar op termijn ook kwalitatief het beste werk zal worden afgeleverd.”

Williams merkt wel op dat ook rekening moet worden gehouden met de economische ontwikkeling. “In de rijkere landen kan de werknemer terugvallen op een grotere kapitaalinvestering, een betere infrastructuur en een beter beleid, waardoor hij in hetzelfde tijdsbestek een grotere productie kent dan collega’s uit armere regio,” aldus Williams. (mah)