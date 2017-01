Revolutie in de luchtvaartindustrie: vliegtuigen worden 100% van de tijd gelokaliseerd

De recente lancering van een reeks satellieten vanop Vandenberg Air Force Base in Californië door het bedrijf Spacex kan een nieuw tijdperk voor de luchtvaartindustrie inluiden.

Dat hebben experts gezegd na de lancering van een cluster van tien satellieten voor de onderneming Aireon, die in de ruimte een netwerk wil uitbouwen dat vliegtuigen in de atmosfeer constant kan opvolgen.

Spacex heeft met Aerion een contract gesloten voor de lancering van zeventig satellieten, waarmee de luchtvaarttrafieken over de hele planeet in realtime kunnen worden gevolgd.

Bovendien zouden ontwikkelingslanden niet meer hoeven te investeren in dure installaties om een veilige luchtvaart te kunnen garanderen.

Minimumafstand

Tot op dit ogenblik wordt het vliegtuigverkeer met grondradar gevolgd. Sinds enkele tijd kan ook satellietnavigatie worden ingeschakeld, maar die systemen werken alleen op het vasteland.

Boven zeeën en oceanen, die nochtans 71 procent van de totale oppervlak van de planeet innemen, is het onmogelijk vliegtuigen in realtime te volgen. Ook in afgelegen poolgebieden zijn de vliegtuigen tijdelijk onopspoorbaar.

Aireon zou de verkeersleiders echter de mogelijkheid vliegtuigen van start tot aankomst te volgen. Gehoopt wordt dat het nieuw systeem volgend jaar operationeel zou kunnen zijn. De eerste acht satellieten zouden al over enkele maanden hun activiteit moeten kunnen opstarten.

Experts benadrukken dat de technologie van Aireon aan de piloten ook een grotere flexibiliteit zou bieden om routes te wijzigen, turbulentie te ontwijken en vliegtijden in te korten. Bovendien wordt opgemerkt dat de technologie aan de vliegtuigmaatschappijen ook zou toelaten brandstof te besparen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Tevens zou het mogelijk worden om vliegtuigen boven de oceaan toe te laten elkaar tot op vijftien mijl te benaderen. Op dit ogenblik geldt een minimumafstand van tachtig mijl. Daardoor zullen meer vliegtuigen tegelijkertijd over de oceaan kunnen worden gestuurd. (mah)