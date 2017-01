Uitstekend jaar voor motorfietsen en scooters

Share on Pinterest

Tevens benadrukt Febiac dat de voorbije periode een groot aantal nieuwe modellen op de markt is gebracht. Daardoor wordt de koopintentie van het publiek gestimuleerd, zeker omdat de financiële crisis voor velen grotendeels is opgelost en spaarrekeningen nog slechts weinig rendement opbrengen.

Dat wordt volgens Febiac onder meer aangetoond door de hoge verkoopcijfers in Antwerpen en Brussel en de opmerkelijke populariteit van scooters, die zes van de tien populairste modellen vertegenwoordigen.

Maar ook zonder die uitzonderlijke elementen maakt Febiac gewag van een uitstekend jaar. Onder meer door de mobiliteitsproblemen rond de grote steden zou volgens de organisatie bij het publiek een grotere interesse in gemotoriseerde tweewielers zijn gegroeid.

Een gedeelte van de groei is wel te danken aan de invoering van een strengere regelgeving voor een aantal quads begin dit jaar, terwijl in West-Vlaanderen een aantal types golfkarren eveneens als motorfiets worden ingeschreven.

De meest succesvolle verkoper het voorbije jaar was Honda, die een marktaandeel van 13,5 procent kon melden, gevolgd door BMW (12,4 procent), Piaggio (10,8 procent), Yamaha (10,8 procent) en Kawasaki (6,1 procent).

De sector heeft daarmee volgens Febiac één van de beste jaren uit zijn geschiedenis laten optekenen. Daarbij wordt gewag van een stijgende trend die ook elders in Europa kan worden opgemerkt.

Indien trikes en quads in de cijfers worden meegerekend, zou een groei van 11,2 procent tot 25.507 exemplaren zijn gemeld.

