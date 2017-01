1 op 2 mannen wil minder stressvolle job om meer tijd te hebben voor kinderen

Share on Pinterest

Sinds het midden van de jaren negentig is het aantal vaders die kiezen voor de opvoeding van de kinderen, in Groot-Brittannië nagenoeg verdubbeld. (mah)

Seamus Nevin, hoofd tewerkstelling en talentbeleid bij het Institute of Directors, werpt op dat de overheid eveneens maatregelen moet nemen om gezinnen de mogelijkheid te bieden optimaal zorg te dragen voor de opvoeding van de kinderen.

De oproep van de Working Families krijgt de steun van het Britse Institute of Directors (IoD), waar wordt opgemerkt dat bedrijven moeten trachten functies aan te bieden die zowel mannen als vrouwen de mogelijkheid laten flexibel te werken.

Tegelijkertijd moest worden gemeld dat 20 procent van de vaders zouden hebben ervaren dat hun werkgever op geen enkele manier rekening houdt met kinderzorg, terwijl 44 procent erkent tegenover het management al te hebben gelogen over familie-gerelateerde verplichtingen.

