Drones en domotica dragen groei technologiesector

Share on Pinterest

Ook voor de domotica wordt echter een stijging met 90 procent in het vooruitzicht gesteld. Daarbij wordt vooral gewag gemaakt van toepassing voor veiligheid en monitoring. Voor virtuele realiteit wordt eveneens een verdere groei verwacht. (mah)

De grootste progressie moet volgens NPD Group worden verwacht van de verdere ontwikkeling van drones en de automatisering van de woning, die volgens het rapport beide in grote aantallen door de consument zullen worden geadopteerd.

In Case you've missed it

In case you 've missed it