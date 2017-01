Share on Pinterest

Charles Horioka, professor aan het Asian Growth Research Institute, wijst erop dat een sterke verschuiving in de samenstelling van het Japanse huisgezin moet worden gemeld.

Niet alleen verdwijnen echter steeds meer gepensioneerden uit de actieve bevolking, maar elk jaar geven ongeveer honderdduizend werknemers hun baan op om zorg te dragen voor oudere of zieke familieleden. Die cijfers zullen door de pensionering van de babyboomers nog een sterke stijging kennen.

Japan vormt daarmee een speerpunt van een beweging in de ontwikkelde wereld waarbij steeds meer senioren door een afnemend aantal arbeidskrachten moeten worden ondersteund. Ook in andere landen, zoals Duitsland, moet met het probleem van de vergrijzing rekening worden gehouden, maar door het gebrek aan immigratie wordt Japan met een extreme evolutie geconfronteerd.

Daarmee nadert het land een belangrijk keerpunt dat het economisch landschap van de Japanse samenleving volledig zal veranderen. Tegen het einde van de jaren vijftig van deze eeuw zal voor elke vijfenzestigplusser in Japan nog 1,3 actieve landgenoot kunnen worden geteld.

In Case you've missed it

In case you 've missed it