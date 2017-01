Miljonairs zijn… gierig en nog 3 gemeenschappelijke kenmerken van de superrijken

1. Ze zijn alle een eigen zaak gestart

In onze stoutste dromen hebben we ons allemaal al wel eens voorgesteld wat we zouden doen als we onmetelijk rijk zouden zijn. Wanneer we nooit geen geldzorgen meer zouden hebben. Maar wat doen miljonairs eigenlijk? Prof. Thomas J. Stanley schreef er twee boeken over: ‘The Millionaire Mind ’ en ‘ The Millionaire Next Door ’. Deze vier zaken kunnen we alvast van miljonairs leren:

Heb je een geweldig zakelijk idee? Zorg dan dat je zelf de inkomsten ervan krijgt en niet je baas: durf je eigen zaak te starten. In ‘The Millionaire Next Door’ lezen we dat de overgrote meerderheid van de miljonairs eigenaar zijn van tenminste één bedrijf. Als je een eigen bedrijf leidt heb je viermaal meer kans miljonair te zijn dan wanneer je voor iemand anders werkt.

De grootste angst die mensen hebben in verband met het starten van een eigen bedrijf is het risico failliet te gaan. En het is waar dat slechts één op de drie bedrijven het langer dan 10 jaar volhoudt. Maar voor een baas werken geeft je toch ook niet de zekerheid dat je je job nooit zal verliezen. Miljonairs houden ook liever zelf de touwtjes in handen dan het risico te lopen door foute beslissingen van hun werkgever in de problemen te komen.