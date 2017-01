Het is 2030 en voor onze kinderen duurt een schooljaar nog 3 maanden

Het grootste internetbedrijf ter wereld zal in 2030 Apple, noch Google of Facebook zijn, maar een bedrijf dat specialiseert in opleiding en vandaag nog niet bestaat. Dat zegt futurist Thomas Frey op de website van het World Economic Forum.

Volgens Frey ligt de toekomst van opleiding en onderwijs in A.I. of artificiële intelligentie – en meer bepaald in robots.

Dat betekent volgens de futurist dat reeds bestaande online cursussen (Moocs of Massive open online courses) enorm verbeterd zullen worden. Met dat verschil dat de leraars geen mensen zullen zijn die op een videofilmpje verschijnen, maar robots.

Dankzij artificiële intelligentie zullen deze robots slim genoeg zijn om elke cursus aan te passen aan de student die naar het scherm staart, hun sterke en zwakke punten te begrijpen en algoritmes te ontwikkelen om hen een cursus op maat aan te bieden.

Is het huidige schoolsysteem efficiënt?

De meeste onder ons liepen gewoon school, waar we op de schoolbanken luisterden naar een leraar die vooraan in de klas stond. Dat had vele voordelen, maar was het ook efficiënt?

Het antwoord is neen, want terwijl 25 leerlingen strijden om de aandacht van de leraar, leren ze allen hetzelfde en aan hetzelfde tempo.

Net dat maakt artificiële intelligentie zo interessant. Volgens Frey zal dit nieuwe systeem studenten toelaten een cursus 4- tot 10-maal sneller af te handelen dan vandaag en een volledig leerjaar in twee of drie maanden onder de knie te krijgen.

Is dit realistisch en mogelijk?

We zijn nog 13 jaar verwijderd van 2030. In internet-termen is dat een eeuwigheid. In 2004 begon het internet stilaan aan zijn alomaanwezigheid in onze levens te sleutelen (YouTube bestond nog niet, op de iPhone was het nog 3 jaar wachten en Google trok naar de beurs tegen 85 dollar per aandeel; vandaag is het aandeel 804 dollar waard).

Als we kijken naar wat de voorbije 13 jaar werd gerealiseerd (Google’s DeepMind, IBM’s Watson, Amazons drones…) lijken Frey’s voorspellingen absoluut haalbaar.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt verder dat de één-op-één leermethode de meest effectieve blijkt om de schoolprestaties van kinderen te verbeteren (de hedendaagse ‘bij-les’ dus) en het lijdt weinig twijfel dat velen zich achter deze soort revoluties zullen scharen.