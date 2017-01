Creativiteit perfect compatibel met fraude en ontrouw

Share on Pinterest

“Creative denkers blijken ook in staat om ongeoorloofde oplossingen te vinden voor moeilijke problemen. Dat betekent uiteraard niet dat achter elke creatieve persoonlijkheid ook een onethisch karakter moet worden vermoed, maar wel moet er rekening mee worden gehouden dat inbreuken tegen de ethiek de onderneming uiteindelijk zware schade kunnen berokkenen.” (mah)

Tegelijkertijd werd echter vastgesteld dat dezelfde bedrijven hoger scoorden op creativiteit en innovatie, meer succesvolle patenten bezaten, en in belangrijke groeisectoren actief waren. “De twee fenomenen zijn perfect compatibel,” stippen de onderzoekers aan.

De onderzoekers stelden vast dat een aantal gebruikers op Ashley Madison beroep had gedaan op een email-adres van hun bedrijf. “Die gewoonte kan een lakse bedrijfscultuur laten vermoeden,” benadrukken te onderzoekers. “Deze bedrijven blijken weinig inspanningen te doen om de zakelijke integriteit te beschermen.”

Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Tulane en de Michigan State University naar gebruikers van de datingsite Ashley Madison. De onderzoekers stelden onder meer vast dat creatieve denkers in staat zijn moeilijke problemen op te lossen, maar tegelijkertijd vaak de vaardigheid beheersen om oneerlijk gedrag te rationaliseren.

In Case you've missed it

In case you 've missed it