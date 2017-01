Stressvrije werknemer wordt steeds meer een zeldzaamheid

In België wordt 33 procent van de werknemers nagenoeg constant met stress geconfronteerd. Dat blijkt uit een studie van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (Hiva) van de Universiteit Leuven, gebaseerd op een enquête bij vijfentwintighonderd werknemers twee jaar geleden.

Opgemerkt dat steeds vaker van stress gewag wordt gemaakt. Begin dit decennium werd immers een stressniveau van 27 procent opgetekend. De groep die nagenoeg nooit last heeft van stress is tegelijkertijd van 33 procent naar 28 procent gedaald.

Het fenomeen kan volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan het karakter van de arbeidsmarkt, die steeds meer complexe en hooggekwalificeerde functies kent.

De arbeidsmarkt kent steeds minder monotone en repetitieve banen zoals bandwerk, terwijl steeds meer complexe functies kunnen worden opgemerkt. Nog slechts 8 procent van de werkende bevolking is volgens de studie actief in laagwaardige banen, tegenover 10 procent bij het begin van het decennium.

Complexe functies confronteren de werknemer met meer uitdagingen, waarvoor vaak een bijscholing nodig is en die gepaard gaan met onvoorziene problemen die moeten kunnen worden opgelost.

Flexibiliteit

Ruim 20 procent van de werknemers is van mening in zijn functie bijzonder complexe taken te moeten aankunnen. Twee op drie werknemers moet nooit repetitief werk doen. Amper 15 procent heeft een hoofdzakelijk repetitieve functie.

“Die evolutie heeft echter een impact op het stressniveau,” benadrukt onderzoeker Sem Vandekerckhove. “Naarmate het uitdagend karakter van een functie toeneemt, stijgt ook het stressniveau, waardoor een negatief effect op het evenwicht tussen werk en gezin moet worden geregistreerd.”

Volgens de onderzoekers kan het probleem wel gedeeltelijk worden aangepakt door de werknemers een grotere flexibiliteit te geven in de organisatie van het werk. “Een grotere werkautonomie doet het stressniveau immers dalen,” benadrukt Vandekerckhove.

De onderzoeker wijst er daarbij op dat ook bedrijven baten vinden in de strijd tegen de stress, die immers vaak gepaard gaat met gezondheidsproblemen, burnouts en langdurige afwezigheden.