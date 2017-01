Als u dacht dat wij krampachtig omgaan met immigratie… kijk dan eens wat verder

De regeringen van arme landen hebben geen ongelijk wanneer ze klagen over het restrictieve beleid op het gebied van immigratie in het westen, maar vaak maken ze zichzelf aan dezelfde feiten schuldig. Dat schrijft het magazine The Economist.

Nochtans wordt erop gewezen dat immigranten voor deze arme landen een belangrijke economische meerwaarde zouden kunnen blijken.

De lijst met landen die immigranten zou willen uitwijzen, ook al wonen ze soms al decennia op hun grondgebied, is bijzonder lang.

The Economist wijst naar onder meer India en Pakistan, die respectievelijk graag Bengaalse en Afghaanse immigranten naar hun land van oorsprong zouden terugsturen.

In Gabon en Equatoriaal Guinea wordt gepoogd migranten vanuit Centraal-Afrika te laten repatriëren, terwijl Mexico weinig om inwijkelingen uit Centraal-Amerika te beschermen tegen kidnapping en moord.

Opvang

Ook in die landen speelt de overheid vaak in op een negatieve stemming tegenover immigratie onder de lokale bevolking, net zoals in de ontwikkelde wereld vaak moet worden vastgesteld. “Migranten zoeken naar een bestemming waar hen een betere toekomst wacht,” zegt The Economist nog.

“Wanneer westerse landen of Golfstaten hun deuren sluiten voor migranten, worden dan ook vaak mensen uit de middenklasse in India of Nigeria getroffen. Wanneer India en Nigeria echter de toegang tot hun land afsluiten, dreigen de armste bevolkingscategorieën van de wereld te worden geraakt.”

“Nochtans moet men beseffen dat immigranten ook een positief effect kunnen hebben op hun gastland en vaak nieuwe ideeën en dynamieken aanbrengen. Dat geldt in rijke naties, maar evenzeer in landen met een laag inkomen.”

“Het zou voor deze landen dan ook aangewezen zijn een efficiënte regeling voor de opvang van migranten te organiseren,” werpt het magazine op. “Echter, een aantal van de minst aantrekkelijke bestemmingen op de wereld blijken gebruik te maken van de zwaarste visa-vereisten,”