Bloomberg: Scandinavië steeds meer een centrum van innovatie

Op het gebied van innovatie blijkt Zuid-Korea wereldwijd lijstaanvoerder. Dat blijkt uit een rapport van het persbureau Bloomberg over de vijftig meest innoverende landen van de wereld.

Zuid-Korea behaalde een eindscore van 89 procent en voert ook de deelranglijsten voor onderzoek en ontwikkeling, patentactiviteit en industriële meeropbrengst aan.

Op de tweede plaats staat Zweden, dat één positie won tegenover vorig jaar, met een score van 83,98 procent, gevolgd door Duitsland, Zwitserland en Finland.

België eindigt op een dertiende plaats. Dat betekende een vooruitgang met drie posities tegenover het jaar voordien.

Ambities

Bloomberg wijst vooral op de sterke prestaties van de Scandinavisch regio. Niet alleen steeg Zweden naar een tweede plaats, maar ook Finland slaagde erin de top vijf te bereiken. Zweden dankt zijn vooruitgang volgens het rapport vooral aan de meerwaarde die door de industriële productie wordt gegenereerd.

Een belangrijk gedeelte van dat succes moet volgens Magnus Henrekson, directeur van het Zweedse Research Institute of Industrial Economics, worden toegeschreven aan de cultuur van grote persoonlijke ambities die in het land kan wordt opgemerkt. Tevens wordt gewezen op de belangrijke inspanningen die op het gebied van onderzoek en ontwikkeling worden gedaan.

Finland slaagde er dankzij de sterke aanwezigheid van hightech-bedrijven in het land twee plaatsen te winnen. Noorwegen bleef status-quo op een veertiende plaats.

De grootste terugslag in innovatie werd opgetekend in Rusland, dat veertien plaatsen verloor en nu op een zesentwintigste plaats staat gerangschikt. Die achteruitgang kan in grote mate worden verklaard door de impact van de westerse sancties, die zwaar op de economie van het land hebben gewogen.

Ook Japan viel van de vierde naar de zevende plaats, terwijl de Verenigde Staten van acht naar negen gingen. Israël wint één plaats en komt daarmee in de top tien. China staat als eerste groeimarkt op de eenentwintigste plaats. (mah)