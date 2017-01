China heeft een super, supercomputer

China wil tegen het einde van dit jaar berekeningen uitvoeren met een exacomputer, die een miljard miljard calculaties per seconde kan maken. Daarmee zou het land zijn positie als marktleider in de wereld van de supercomputers versterken.

In juni vorig jaar had China met de Sunway TaihuLight ook al het huidige record op zijn naam gebracht.

Sindsdien heeft China in de ranglijst met de vijfhonderd sterkste supercomputers van de wereld meer vermeldingen dan de Verenigde Staten.

Bij de tien snelste supercomputers hebben de Verenigde Staten op dit ogenblik echter nog altijd vijf vermeldingen, terwijl China op twee vertegenwoordigers kan terugvallen. De andere bevinden zich in Japan en Zwitserland.

Data en cloud

De Sunway TaihuLight was al twee keer sneller dan de vorige lijstaanvoerder. Bovendien maakte de Chinese computer uitsluitend gebruik van microchips die op de lokale markt waren geproduceerd.

Daarmee werd voor de eerste keer in de geschiedenis de top van de rangschikking ingenomen door een machine die op geen enkele technologie uit de Verenigde Staten beroep had gedaan.

De inspanningen die China doet op het gebied van supercomputers, past in de strategie van het land om tot een marktleider in hightech te worden. Er moet echter worden vastgesteld dat de wetenschappelijke productie van het land veelal achterop blijft tegenover andere grootmachten.

“Hoewel een prototype van de exacomputer in de pijplijn zit, zal een complete versie van de machine slechts over enkele jaren beschikbaar zijn,” waarschuwt Zhang Ting, ingenieur bij het Chinese National Supercomputer Center in de stad Tianjin. “Een complete exacomputer kan wellicht pas tegen het einde van dit decennium worden verwacht.”

De exacomputer wordt ongeveer tweehonderd keer krachtiger dan Tianhe-1, de eerste petaflop-computer die in het begin van dit decennium de ranglijst aanvoerde. De exacomputer zal volgens Zhang Ting vooral worden ingezet voor de verwerking van bigdata en cloudcomputing. (mah)