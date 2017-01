Draadloos internet steeds meer gemeengoed in luchtvaart

Share on Pinterest

In de rest van de wereld zou inmiddels een score van 28 procent worden opgetekend. “Deze cijfers maken duidelijk dat draadloos internet in de luchtvaart niet langer tot het exclusieve domein van early adopters behoort, maar onderdeel vormt van de technologie die de gemiddelde consument aan boord van de vliegtuigen verwacht,” zegt Robert Albert. (mah)

In de Verenigde Staten zijn er volgens Albert nog slechts weinig luchtvaartmaatschappijen die nog wifi moeten introduceren. Gemiddeld wordt op 83 procent van alle zetel-mijlen van de Amerikaanse maatschappijen wifi aangeboden. Dat betekent een stijging met 8,7 procentpunt tegenover het jaar voordien. Virgin Airlines is de enige partij met een score van 100 procent.

Ook de kwaliteit van het aanbod neemt volgens Albert gevoelig toe. Vorig jaar werd wereldwijd op 6 procent van de vluchten de beste wifi-kwaliteit aangeboden, dat is inmiddels gestegen tot 7,2 procent.

“Daarin is het voorbije jaar echter een duidelijke verandering gekomen. Ook in Europa en Azië kon immers een grotere interesse en implementering van wifi aan boord van de vliegtuigen worden opgemerkt.”

Robert Albert, chief executive van Routehappy, verwacht dit jaar de grote wereldwijde doorbraak van draadloos internet in vliegtuigen. “Men mag niet vergeten dat er van het concept tien jaar geleden nog geen sprake was,” merkt hij op. “Bovendien was het aanbod lange tijd grotendeels beperkt tot Amerikaanse maatschappijen.”

De ranglijst wordt aangevoerd door de Amerikaanse maatschappij Delta Airlines, gevolgd door landgenoot United Airlines. Op de derde plaats staat Emirates Airlines uit Dubai. Er wordt aan toegevoegd dat diverse grote maatschappijen een introductie van wifi in hun volledige vloot overwegen.

In Case you've missed it

In case you 've missed it