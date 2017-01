Speech May zorgt voor historische ommekeer in na-oorlogse Europa

Groot-Brittannië wil de banden met de Europese Unie helemaal doorknippen en de volledige controle over zijn grenzen terug winnen. Dat is de samenvatting van de Brexit-speech die de Britse premier Theresa May dinsdag gaf.

De financiële markten reageerden enthousiast en stuurden het pond ruim 3% hoger, de grootste stijging sinds 2008.

May zorgt zo voor duidelijkheid en geeft aan dat ze begrepen heeft dat de Engelsen voor alles de immigratie opnieuw onder eigen controle willen krijgen. Ook de EU is op dat punt zeer duidelijk: wie het vrije verkeer (van Europese werknemers) niet aanvaardt, kan onmogelijk deel uitmaken van de eenheidsmarkt. Logisch, dus.

Het Verenigd Koninkrijk is niet geïnteresseerd in ‘een statuut van gedeeltelijk of geassocieerd lid van de EU’; In plaats daarvan zal het met de EU een douane-akkoord onderhandelen; De vernieuwing wordt stapsgewijs doorgevoerd teneinde geen brutaal en destabiliserend effect te creëren; Het eindakkoord zal door de Britse regering aan de beide kamers in het Britse Parlement worden voorgelegd.

Groot-Brittannië: ‘Geen akkoord met de EU is beter dan een slecht akkoord’

May had ten slotte ook nog een waarschuwing in petto voor wie denkt het Verenigd Koninkrijk te moeten ‘straffen’: ‘Dat zou neerkomen op zelfverminking’. Ze voegde er nog aan toe dat ‘geen akkoord met de EU nog beter zou zijn dan een slecht akkoord.’

Opnieuw zijn we dus getuige van een historische ommekeer in de geschiedenis van het na-oorlogse Europa.

Ter info: de eindbestemming van 44% van alle Britse export is de Europese Unie.