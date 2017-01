Robots nemen al ons werk af, maar hoe zit dat nu met UW job?

Conclusie? Niemand weet waarover hij het heeft.

Uiteindelijk is er maar een zaak die u interesseert: wat gebeurt er met uw job?

Volgens de wetenschappers Frank Levy en Richard Murnane volbrengen mensen 3 soorten taken:

1. Afgeleide taken

Het afprinten van een vliegtuigticket gebeurt vandaag voornamelijk thuis. Een computer kijkt of de informatie van de reservering strookt met die van de credit card en zet die informatie op een boardingkaart. Die kan dan op zowat elke plek ter wereld uit de printer rollen.

2. Inleidende taken

Hier vertrekt men van een aantal basisgegevens om een volgende stap te bereiken: een bankbediende checkt of een klant voldoende kredietwaardig is om een lening te krijgen. Een HR-medewerkers sorteert een reeks cv’s op talenkennis, een bediende volbrengt een reeks administratieve stappen die toelaten een woning in het kadaster te registeren.

3. Taken die flexibiliteit, creativiteit en improvisatie vereisen

Een crisis managen, tanden trekken, een meubelstuk via de trap naar boven brengen omdat het niet in de lift past, een thriller regisseren, Leo Messi zijn…

De conclusie is voor de hand liggend: de eerste categorie is vandaag reeds grotendeels geautomatiseerd, de tweede zal dat, dankzij de artificiële intelligentie, snel zijn.

Uw redding is dus de derde. Het is hier dat u en uw kinderen best uitblinken. Gelukkig is het ook veruit de meest interessante.