Hollande ziet zichzelf als opvolger van Donald Tusk

De Franse president François Hollande ziet zichzelf als de opvolger van de Pool Donald Tusk aan het hoofd van de Raad van Europa. Dat schrijft de krant Le Parisien op basis van bronnen dichtbij de president.

Hollande zelf – die na een desastreus ‘quinquennat’ geen kandidaat is voor een tweede ambtstermijn – houdt er het absolute stilzwijgen toe, maar volgens de krant zou hij op twee plannen broeden: een stichting ter promotie van de sociale innovatie en het voorzitterschap van de Raad van Europa.

Die functie is momenteel in handen van de Pool Donald Tusk, die in 2014 de Belg Herman Van Rompuy opvolgde en wiens ambtstermijn nu eind mei 2017 afloopt, luttele dagen nadat de Franse president midden mei het Elysée zal verlaten. De kans dat Hollande’s kandidatuur door zijn opvolger naar voren zal worden geschoven is echter zo goed als onbestaande.

Indien François Fillon de verkiezingen wint, betekent de steun voor de kandidatuur van Hollande een affront dat hij zijn partijgenoot Nicolas Sarkozy niet zal willen aandoen. Bij een overwinning van Le Pen is er voor Hollande helemaal geen kans meer, want zij wil Frankrijk net weg uit Europa. Steun zal dus uit socialistische hoek moeten komen, maar volgens de laatste peilingen zou geen enkele socialist de tweede ronde halen.