FED-voorzitter Yellen verklaart de oorlog aan het beleid van Trump

Janet Yellen, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, de FED, heeft woensdagavond in een speech voor de Commonwealth Club in San Francisco, duidelijk gemaakt dat ze op geen enkele manier van plan is het economische beleid van de president-elect te ondersteunen. Het tijdstip waarop ze dat deed is zeker geen toeval: 48 uur vooraleer Donald Trump het Witte Huis zal betreden.

Met haar verklaringen positioneert Yellen zich als de leider van de oppositie tegen het economische beleid van de nieuwe sterke man van Amerika. Uit zowat alles wat ze zei blijkt ze dat ze met haar ideeën diametraal tegenover Trump staat. Dat is slecht nieuws voor de vastgoedmagnaat, omdat Yellen nog een vol jaar in functie blijft.

Yellen: Alle doelstellingen zijn bereikt

Volgens haar heeft de Amerikaanse economie al haar doelstellingen bereikt: de werkloosheid ligt er onder de 5% (full employment) en ook de inflatie staat op het normale peil van 2,1% op jaarbasis.

De FED heeft dus weinig andere keuzes dan de volgende maanden de belangrijkste rentevoet te gaan verhogen. Ze liet ook uitschijnen dat ze het aantal renteverhogingen in 2017, 2018 en 2019 zou kunnen opvoeren in functie van de evolutie van de Amerikaanse economie in de volgende maanden. Met andere woorden: in functie van de maatregelen die Trump gaat doorvoeren.

Oververhitting en inflatie vermijden

Volgens Yellen heeft Amerika dus geen nieuwe jobs nodig en zeker geen herstelmaatregelen die de economie dreigen te oververhitten en de inflatie kunnen aanwakkeren. Wat de VS volgens Yellen zeker moeten vermijden zijn protectionistische maatregelen en handelsoorlogen, exact wat Donald Trump in gedachte lijkt te hebben.

Maar wie tussen de regels leest begrijpt dat er veel meer op het spel staat: de onafhankelijkheid van de Amerikaanse centrale bank. Yellen lijkt er op uit Trump aan het verstand te willen brengen dat zijn tweets, noch zijn oorlogsverklaringen het beleid van de centrale bank zullen wijzigen. De nieuwe doelstelling van de FED – nu de crisis eindelijk verteerd lijkt – blijft de controle behouden over de inflatie.

Sterke dollar

Dat de speech van Yellen Trump zal irriteren staat buiten kijf. In feite gaat het om niets minder dan een regelrechte oorlogsverklaring aan het adres van de president-elect. Die wil lage rentevoeten en een zwakke dollar, omdat die goed zijn voor de koopkracht van de Amerikaanse gezinnen en de export. Yellen weet dat ze met een reeks renteverhogingen in 2017 de koers van de dollar de hoogte in zal jagen.

Oppositie

Trump heeft de Fed er altijd van verdacht maatregelen uit te vaardigen die de Democraten bevoordelen. Hij wil de macht over de monetaire en financiële politiek van het land. Yellen wil een onafhankelijke centrale bank. Ze is dus de eerste die openlijk oppositie gaat voeren tegen de nieuwe president.