LinkedIn doet Facebook-achtige remake

Het sociale netwerk LinkedIn heeft deze ochtend zijn vernieuwde website gelanceerd. Het bedrijf heeft een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd en zich daarbij duidelijk geïnspireerd op Facebook.

Er zijn 7 secties secties gecreëerd: een nieuwsfeed, een berichtendienst, jobs, je profiel, je netwerk, search en je interesses.

Het is nu ook mogelijk om rechtstreeks chatberichten te sturen, posts te ‘liken’, te delen en commentaren toe te voegen. De nieuwsfeed probeert je ook berichten te sturen – organisch en gesponsord – die aangepast zijn aan je profiel, je interesses en contacten.

Het bedrijf gaat zich meer richten op advertenties en daarom ook meer gegevens over zijn leden verzamelen.

Door zich een Facebook-achtige ‘look’ aan te meten wil het bedrijf bezoekers alvast langer en vaker bij zich houden en entertainen.

Of die strategie zal werken, blijft afwachten. Uiteraard is de nieuws- en video-feed vrij van katten, honden en andere faits divers, vraag is of we nog een sociaal netwerk nodig hebben om onze dagen door te brengen.

LinkedIn werd vorig jaar overgenomen door Microsoft voor zo’n 25 miljard euro. De site opereert wel als een zelfstandige afdeling binnen Microsoft. Wel wordt wel gekeken hoe het netwerk kan worden geïntegreerd in de software van de Amerikaanse techreus.