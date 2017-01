NMBS: Treinreiziger zal constant worden gefilmd

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) gaat zijn nieuwe treinen met bewakingscamera’s uitrusten. Daardoor moet de veiligheid aan boord van de treinen worden gegarandeerd.

Dat heeft het spoorbedrijf bekend gemaakt.

Er worden drieduizend bewakingscamera’s aangekocht en geïnstalleerd in de 445 nieuwe dubbeldektreinen van het type M7 die door het spoorbedrijf de volgende vier jaar in gebruik zullen worden genomen.

De camera’s zullen de beelden in realtime naar een controlekamer sturen, waardoor het mogelijk wordt om bij incidenten snel in te grijpen. Op dit ogenblik zijn ook al de Desiro-treinen met camera’s uitgerust, maar die beelden kunnen alleen achteraf worden bekeken.

Privacy

De reizigers zullen permanent worden gefilmd. Bedoeling is onder meer geweld en vandalisme efficiënter te bestrijden. Het spoorbedrijf benadrukt wel dat de beelden alleen zullen worden bekeken wanneer een incident is gemeld.

Het is wel een belangrijk voordeel dat details over een probleem kunnen worden bekeken terwijl de trein nog onderweg is en betrokkenen eventueel nog kunnen worden onderschept vooraleer ze op hun bestemming zijn uitgestapt en zouden kunnen verdwijnen.

De nieuwe toepassing maakt het aan de centrale meldkamer mogelijk om, na de melding van een incident door een treinbegeleider, de beelden van de bewakingscamera’s binnen een periode van drie minuten te downloaden.

Er wordt wel opgemerkt dat in de treinen pictogrammen zullen worden aangebracht om te informeren dat de reizigers worden gefilmd. Dat was een voorwaarde die door de Privacycommissie was opgelegd om de technologie te kunnen installeren.

Op de Desiro-treinen zijn op dit ogenblik al 3.700 camera’s operationeel, maar de beelden worden op een harde schijf opgeslagen. Dat materiaal wordt gedurende een periode van ongeveer zeven dagen bewaard, maar kan niet vanop afstand worden geraadpleegd.

Over een periode van twee jaar ontving het spoorbedrijf van de gerechtelijke instanties 202 aanvragen om beelden van incidenten voor onderzoek vrij te geven.