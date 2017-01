Robots leveren maaltijden in de straten van Silicon Valley

In de Verenigde Staten zetten twee besteldiensten van maaltijden voortaan robots in om orders van klanten thuis te bezorgen. Dat heeft het bedrijf Starship Technologies, ontwikkelaar van de technologie, bekend gemaakt.

Starship merkt op dat de technologie perfect in staat is de leveringen autonoom uit te voeren, maar voorlopig zullen de robots nog wel door een begeleider worden vergezeld. Die begeleiders moeten de prestaties van de robots evalueren, maar moeten ook kunnen ingrijpen wanneer er iets verkeerd dreigt te lopen.

Starship Technologies is gevestigd in Estland en werd opgericht door Ahti Heinla en Janus Friis, die eerder ook mee verantwoordelijk waren voor de lancering van de telefoondienst Skype.

Starship heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met de besteldienst DoorDash, die actief is in Redwood City in Silicon Valley. Daarnaast zal het bedrijf Postmates de robots in de Amerikaanse hoofdstad Washington inzetten.

Europa

De robots zijn uitgerust met zes wielen en zijn ongeveer een halve meter groot. De machines wegen ongeveer twintig kilogram en halen een snelheid van ongeveer zes kilometer per uur.

Op termijn moeten deze robots zich volgens Starship probleemloos zelfstandig tussen het voetgangersverkeer kunnen mengen. Verwacht wordt dat de machines een tiental leveringen per dag zullen kunnen bezorgen.

De robot gaat in opdracht van de besteldiensten de maaltijden zelf in het restaurant ophalen en vervolgens naar de consument brengen. De kosten voor de machines worden niet aan de eindklant doorgerekend. De technologie wordt voorlopig ook alleen overdag ingezet. Ook een combinatie van bestellingen is voorlopig niet mogelijk.

Postmates biedt de consumenten wel de mogelijkheid om vooraf aan te geven geen leveringen met robots te wensen. De vloot van Starship is inmiddels al actief in meer dan veertig Europese steden.

Het bedrijf heeft recent nog een kapitaal van 17,2 miljoen dollar opgehaald bij investeerders zoals onder meer Daimler, Shasta Ventures en Matrix Partners. (mah)