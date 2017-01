Zuid-Korea werkt aan trein die 1.000 km per uur haalt

Zuid-Korea werkt aan een technologie voor passagierstreinen die snelheden tot duizend kilometer per uur kunnen halen. Dat heeft het Korea Railroad Research Institute (KKRI) bekend gemaakt.

De instelling zal voor de realisatie van het project samenwerken met andere onderzoeksgroepen en specialisten van de Hanyang University.

De supersnelle trein zou de verplaatsing tussen de steden Seoul en Busan – die 325 kilometer van elkaar verwijderd liggen – in een half uur tijd kunnen overbruggen. Bedoeling is een hoogtechnologische trein te bouwen die in staat is om aan hoge snelheden door een pijpleiding met lage druk te rijden.

Het concept werd onder de naam hyperloop oorspronkelijk gelanceerd door Elon Musk, topman van de bedrijven Tesla Motors en Spacex.

“Gehoopt wordt dat de volgende drie jaar de haalbaarheid van een aantal technologieën terzake verder kan worden aangetoond,” merkt een woordvoerder van het onderzoeksinstituut op.

Luchtweerstand

Op dit ogenblik zijn maglev-treinen, die snelheden tot ongeveer 500 kilometer per uur kunnen halen, het snelste grondtransport ter wereld. Omdat in de pijpleiding geen rekening moet worden gehouden met wrijving of luchtweerstand, zouden de treinen bijzonder hoge snelheden kunnen halen.

De maglev-treinen hebben evenmin last van wrijving, maar worden wel nog altijd afgeremd door de luchtweerstand, die bovendien sterker wordt naarmate de snelheid wordt opgevoerd.

De Zuid-Koreaanse onderzoekers geven toe dat ook in andere landen – zoals de Verenigde Staten, Canada of China – aan de realisatie van de zogenaamde hyperloop-treinen wordt gewerkt. Er moeten nog wel oplossingen worden gevonden voor een aantal knelpunten die met de implementering van de technologie gepaard zouden kunnen gaan.

Daarbij wordt vooral gewezen op de kwetsbaarheid van het systeem voor natuurrampen of terrorisme. Indien er een opening wordt aangebracht in de wand van de pijpleiding, zou de constructie immers zijn negatieve druk verliezen en zouden bijzonder zware ongevallen kunnen worden veroorzaakt. (mah)