Donald Trump en het einde van de onderwerping

‘ Donald Trump […] wordt zowaar eerbiedwaardig,’ schrijft columnist Yvan Rioufol in de Franse krant Le Figaro , ‘want de weeskinderen van de Obamania en de bewakers van de weldenkendheid krijgen het moeilijk om de volksopstand te stuiten die zich – bij gebrek aan iets beters – achter dit intuïtief personage heeft geschaard’:

Moraliserend links

‘Moraliserend links, dat weigert zich gewonnen te geven, demonstreert een intolerantie die ze nog kon verbergen toen ze aan de macht was. Deze week volgde in Washington – waar de president vrijdag wordt ingehuldigd – de ene anti-Trump-betoging de andere op.

De media verbergen allerminst hun afkeer voor de kandidaat die won door hen de rug toe te keren. De beroemdste zangers maken er een erezaak van niet voor hem te willen optreden. De mode-goeroe’s weigeren de First Lady Melania te kleden. Schilders vragen zijn dochter Ivanka om hun werken in haar appartement van de muur te halen.

In het land van de democratie wordt de keuze van het volk en de kiesmannen ontkend door een kaste die overtuigd blijft van haar superioriteit. Een overwinning van Marine Le Pen in mei zou in Frankrijk exact hetzelfde effect sorteren, zonder twijfel nog gewelddadiger. Het sektarisme van de zelfverklaarde welwillenden toont zijn hypocrisie.

Het einde van de onderwerping

[…] Barack Obama sprak van ‘extreem geweld’ om het islamisme niet bij naam te noemen. Zijn opvolger zal niet zo hypocriet zijn. Het is die veroverende islam en het antisemitisme dat hij bestrijden wil, samen met zijn bondgenoten (in Egypte, Jordanië, Tunisië, etc.). Zijn belofte om de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem te vestigen mag in dat perspectief worden begrepen als het signaal van het einde van de onderwerping.’