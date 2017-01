Theresa May: ‘Bedrijfswereld, betaal je topmanagers minder en meer belastingen’

Bedrijven moeten hun top executives minder betalen en meer bijdragen aan de samenleving door belastingen te betalen. Doen ze dat niet dan wordt een golf van populisme ons deel.

Dat heeft de Britse premier Theresa May gezegd op het World Economic Forum in Davos.

May, die eerder deze week aankondigde dat het VK alle banden met de EU zal verbreken om opnieuw de controle op immigratie te verwerven , zei dat multinationals zich niet langer kunnen veroorloven met ‘andere regels te spelen dan het gewone werkvolk.’

‘Bedrijven moeten belastingen betalen, hun plichten erkennen, de rechten van hun werknemers naleven en op een correcte manier werken met kleinere bedrijven,’ aldus de Britse premier.

May benadrukte dat zowel extreem-links als extreem-rechts steeds meer aanhangers krijgen omdat sommigen – voornamelijk degenen die onderaan de inkomensladder staan in de relatief rijke landen in het Westen – vinden dat het systeem niet voor hen werkt.

Die politieke partijen – wiens kenmerk het zaaien van verdeeldheid en wanhoop is – benadrukken elke dag dat de traditionele politici en de bedrijfswereld ‘hun terechte bekommernissen al lang niet meer serieus nemen.’

Regeringen alleen kunnen de strijd tegen het populisme niet winnen, zei May. Bedrijven moeten werknemers laten delen in de winsten, want te veel mensen vinden dat men niet om hen geeft.