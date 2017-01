6 op 10 jongeren doen aan ‘bingewatching’

Share on Pinterest

Inmiddels blijkt al 60 procent van het Franse televisiepubliek gebruik gemaakt te hebben van een replay-functie. “Daarbij gaat de interesse in de eerste plaats naar het fictiegenre,” benadrukt Jean-Pierre Panzani, directeur bij Médiamétrie. “Vastgesteld dat 44 procent van het volledige replay-pakket voor fictiereeksen werd aangevraagd.”

Jongeren die minstens drie afleveringen op rij bekijken, maken in eerste instantie gebruik van replay-functies van de officiële zenders (42 procent), maar ook blijkt 34 procent beroep te doen op piratensites. Betalend streamingdiensten zoals Netflix hebben een marktaandeel van 24,4 procent.

“Ook fictiereeksen wil de consument op het platform en tijdstip van eigen keuze kunnen consumeren. Inmiddels getuigt 85 procent minstens twee afleveringen in één sessie te bekijken, maar bij 40 procent wordt gewag gemaakt van minstens drie afleveringen. In de leeftijdscategorie lopen die cijfers echter op tot respectievelijk 90 procent en 59 procent.”

De houding van het publiek tegenover fictiereeksen is duidelijk veranderd,” benadrukt Médiamétrie. “Er wordt steeds minder beroep gedaan op het traditionele televisietoestel en vele consumenten tonen zich ook niet meer bereid te wachten tot de volgende dag of week om de volgende aflevering te kunnen bekijken.”

Er wordt aan toegevoegd dat de meeste traditionele televisiezenders ook inspanningen doen om op deze nieuwe trends in te spelen.

Maar ook in andere bevolkingscategorieën kan het fenomeen van bingewatching volgens de onderzoekers steeds vaker worden opgetekend.

