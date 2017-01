Gokstad Las Vegas hoopt in India nieuwe markt aan te boren

Las Vegas heeft het voorbije jaar 42,9 miljoen toeristen ontvangen. Daarmee heeft de Amerikaanse gokstad een nieuw record laten optekenen. Dat blijkt uit een rapport van de Las Vegas Convention and Visitors Authority.

Het jaar voordien kende met 42,3 miljoen bezoekers eveneens al een record. Daarmee kon de gokmetropool voor het derde jaar op rij een recordbezoek melden.

Dit jaar hoopt de stad opnieuw een record te kunnen vestigen en meer dan 43 miljoen bezoekers te ontvangen.

“Las Vegas blijft genieten van een toenemende interesse van de reiziger,” benadrukte Rossi Ralenkotter, president van de Las Vegas Convention and Visitors Authority. “De stad trekt echter niet alleen toeristen aan, maar blijkt ook steeds meer bijval te genieten als zakelijke bestemming.”

“Het voorbije jaar ontving de stad meer dan 6,3 miljoen zakenreizigers. Dat betekende een stijging met 7,1 procent tegenover het jaar voordien. Bovendien werd na tien jaar in het zakelijk toerisme ook een nieuw record opgetekend.”

Luchtvaart

Het toerisme levert aan Zuid-Nevada en de regio Las Vegas jaarlijks bijna 52 miljard dollar inkomsten op. De toeristische sector ondersteunt nagenoeg 370.000 lokale banen. De stad beschikte vorig jaar over 150.000 hotelkamers.

De toeristische autoriteit benadrukt dat het toenemend aantal bezoekers gedeeltelijk kon worden toegeschreven aan 1,2 miljard dollar investeringen in nieuwe entertainment-ontwikkelingen.

Er wordt ook op gewezen dat Nevada tevens zijn inspanningen heeft verdubbeld om bezoekers uit nieuwe delen van de wereld aan te trekken. Daarbij wordt vooral gekeken naar India, dat als een belangrijke opkomende markt wordt bestempeld.

Nevada opende vorig jaar een eerste toeristisch kantoor in de Indiase hoofdstad New Delhi. Tevens wordt getracht naar een rechtstreekse vliegtuigverbinding tussen New Delhi en Las Vegas.

In december kon Nevada ook al een eerste rechtstreekse vlucht tussen Peking en Las Vegas aankondigen. Ook Qatar Airways onderzoekt de mogelijkheden om binnen twee jaar rechtstreekse vluchten vanuit het Midden-Oosten naar Las Vegas te organiseren. (mah)