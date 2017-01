Alarmcentrales bijna klaar voor automatische oproepen

Share on Pinterest

Om de oproepen in de toekomst nog te mogen doorsturen, zullen deze meldkamers volgens minister Jambon echter officieel moeten worden erkend. Om een erkenning te kunnen krijgen zal het personeel van de meldkamers echter een gespecialiseerde opleiding volgen, terwijl ook de afhandeling van de oproepen een aantal vastgelegde procedures zal moeten volgen.

De volgende periode zullen de centrales volgens minister Jambon met computerprogramma’s worden uitgerust om de boodschappen efficiënt te kunnen filteren, zodat vermeden kan worden dat de hulpverlening zou worden overspoeld met automatische oproepen die helemaal geen betrekking op ongevallen of andere incidenten zouden hebben.

Vanaf april volgend jaar moeten alle nieuwe verkochte voertuigen in de Europese Unie zijn uitgerust met een systeem voor automatische noodoproepen.

