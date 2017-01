Gewelddadig karakter Parijs en Marseille schrikt topvoetballers af

Franse clubs krijgen het steeds moeilijker om topvoetballers aan te trekken nadat verschillende spelers in de voorbije maanden slachtoffer werden van overvallen en carjackings. Voetballers lijken makkelijke prooien voor gewelddadige aanvallen in steden als Parijs en Marseille.

Sinds 2011 zijn ten minste 12 spelers van Olympique Marseille beroofd. De laatste is Florian Thauvin, 23 die in november verplicht werd een horloge van 25.000 euro aan zijn overvallers te overhandigen, nadat ze hem in de val hadden gelokt en hadden getracht hem te wurgen.

De meest bekende onder hen is ongetwijfeld de Braziliaanse topspeler en international David Luiz (op de foto in gesprek met Thibaut Courteois). Hij werd in 2015 slachtoffer van een carjacking en is sindsdien opnieuw naar FC Chelsea verhuisd.

Geld wordt plots onbelangrijk

Volgens de Franse sportkrant L’Equipe hebben zowel ‘l’O.M.’ als PSG het moeilijk om toppers aan te trekken vanwege de gewelddadige reputatie die de stad heeft opgebouwd. Dat de Amerikaanse miljardair Frank McCourt Olympique Marseille vorig jaar overnam en bereid is een pak geld in de club te investeren om die in al zijn vergane glorie te herstellen (de club won in 1993 de Champions League onder de Belgische trainer Raymond Goethals) lijkt daar weinig aan te veranderen.