Smartphonedokter… beroep van de toekomst?

Uit onderzoek is gebleken dat 43 procent van de problemen met smartphones het gevolg zijn van een val. Daarna volgen vochtschade (27 procent) en schokken (11 procent). Ook blijkt dat het scherm van de smartphone verantwoordelijk is voor 69 procent van de pannes. De batterij ligt aan de basis van 15 procent van de noodzakelijke herstellingen.

“Er zijn ook geen indicaties van tarieven, wat tot grote prijsverschillen kan leiden. Bovendien blijken ook in de kwaliteit van de geboden diensten grote verschillen opgetekend te moeten worden. Onder meer moet worden vastgesteld dat niet iedereen met originele wisselstukken werkt. Die elementen zullen echter ook de succeskansen van de ateliers op langere termijn bepalen.”

Er moet volgens Alexis Carantonis anderzijds worden vastgesteld dat de sector met de typische kinderziektes van een beginnende markt dient af te rekenen. “Eigenlijk kan iedereen met een atelier van start gaan,” geeft Arnaud Percy, oprichter van de keten Belwatech, toe. “Er wordt geen enkele voorwaarde op het gebied van kennis of expertise gesteld.”

“Bovendien moet worden vastgesteld dat de herstellingen bij de producenten vaak bijzonder lang aanslepen, waarbij het transport bijna evenveel kost als de interventie. Bij Iclinique krijgt de klant zijn toestel binnen het uur of ten laatste de volgende dag terug.”

“Een mobiele telefoon werd immers nooit hersteld. De apparaten waren veel te goedkoop om de onkosten van een reparatie te overwegen. Bij problemen werd dan ook onmiddellijk tot een vervanging van het toestel overgegaan. Door de hogere aankoopprijs van de apparaten is die perceptie bij de bezitter echter veranderd.”

Eén van de grote redenen voor het succes van de ateliers moet volgens Carantonis worden gezocht in de aankoopprijs van de smartphones. “Tot voor enkele jaren zouden de ateliers nauwelijks werk hebben gehad,” getuigt een technieker van het Brusselse atelier Iclinique tegenover de krant.

