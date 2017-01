Gazprom heeft al ruim één derde Europese gasmarkt in handen

Share on Pinterest

De Europese Unie wil zijn aankopen van gas dan ook diversifiëren. Onder meer wordt gekeken naar alternatieve producenten, zoals Azerbeidzjan, of naar vloeibaar gas, dat minder blootgesteld is aan geopolitieke problemen.

Gewezen wordt daarbij naar het conflict tussen Rusland en Oekraïne, voor Gazprom een transitland naar de Europese klanten. Omdat Rusland niet langer aan Oekraïne gas wou leveren, kwam immers ook de bevoorrading van Europa in het gedrang.

De Europese Unie importeert nagenoeg de helft van zijn totale gasconsumptie, maar begint zich steeds meer zorgen te maken over de dominante positie van invoerder Gazprom.

Het jaar voordien had het concern nog een aandeel van 31 procent op de Europese gasmarkt. Gazprom verkocht in het buitenland vorig jaar een recordvolume van nagenoeg 180 miljard kubieke meter gas. Dat betekende een stijging met 12,5 procent tegenover het jaar voordien.

