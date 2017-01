Netwerking is niet bij iedereen populair

In België toont slechts 28 procent van de werknemers zich voorstander van netwerking met collega’s en andere personen die mogelijk van belang zouden kunnen zijn voor hun verdere carrièreplanning.

Dat blijkt uit een onderzoek van het wervingsbureau Tempo-Team bij duizend Belgische werknemers.

Er werd ook vastgesteld dat 25 procent van de werknemers het traditionele netwerken, onder meer tijdens nieuwjaarsrecepties, bijzonder vervelend vinden. Bij vrouwelijke werknemers loopt dat cijfer zelfs op tot 30 procent, tegenover 19 procent bij hun mannelijke collega’s.

Klantenrelaties blijken de belangrijkste reden om aan netwerking te doen. Uit het onderzoek bleek immers dat 51 procent van de respondenten zegt door netwerking huidige en potentiële klanten te kunnen ontmoeten.

Daarnaast benadrukt 42 procent dat netwerking opportuniteiten kan aanreiken om de individuele carrière verder uit te bouwen, terwijl 39 procent ook een mogelijkheid om de persoonlijke professionele kennis verder te verfijnen.

Online

De onderzoekers wijzen erop dat in de technologiesector en grotere organisaties een grotere interesse in netwerking kan worden opgetekend. Tevens werd vastgesteld dat hoger opgeleiden meer voordelen in netwerking herkennen dan lager geschoolden.

Er blijkt wel een grotere bereidheid voor online netwerk-initiatieven. Er kon worden vastgesteld dat 38 procent van de ondervraagden zich positief uitlaat over netwerking op het internet.

Vooral jongere werknemers tonen interesse voor de mogelijkheden van sociale platformen. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar blijkt 30 procent van de respondenten een voorkeur voor online interacties boven evenementen of persoonlijke contacten. In de leeftijdsgroep tussen vijfendertig en vijfenvijftig jaar valt dat cijfer echter terug tot 19 procent.

De onderzoekers wijzen er dan ook op dat online ook steeds meer locaties – zoals onder meer Linkedin, Facebook, Twitter of Instagram – kunnen worden gevonden waar netwerken mogelijk wordt gemaakt.