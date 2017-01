Het ‘Mr. Proper’-imago van Mark Zuckerberg 2020

De in 2010 uitgebrachte film The Social Network gaat over het succes en de juridische problemen van Mark Zuckerberg , de oprichter van de sociaalnetwerksite Facebook . Het is acteur Jesse Eisenberg , die de rol van Zuckerberg voor zijn rekening neemt.

Hij zet daarin een weinig sympathiek personage neer, een irritante kwal zeg maar, waardoor iedereen de Hollywoodversie van ‘Zuck’ als snel ging associëren met de echte Facebookbaas.

Jongere Facebookgebruikers weten het waarschijnlijk niet, maar ruim 8 jaar geleden – in 2009 – bood Zuckerberg de broers Winklevoss 65 miljoen dollar in cash en aandelen aan om een rechtszaak te schikken. Zuckerberg is namelijk niet de uitvinder van Facebook, want het is een kopie van ConnectU, een sociaal netwerk voor studenten, dat in 2004 door de tweeling Tyler en Cameron Winklevoss was bedacht. Zuckerberg werkte voor de broers als programmeur en kopieerde hun idee. Uiteindelijk zouden beide broers in 2011 een schikking van 200 miljoen dollar aanvaarden.

Van irritante kwal naar Mr. Proper

Sinds dan is Zuckerberg er in geslaagd naar de buitenwereld toe een gans ander imago te creëren. Facebook heeft daarvoor een gans team in dienst en dat doet weinig anders dan er voor te zorgen dat zijn online aanwezigheid volledig gepolijst is. Op de meeste foto’s die van hem verschijnen staat hij lachend of joggend (vaak beide). Het team kuist ook de commentaarsectie onder elke post van hun baas op (al schrijft niet hij, maar het team zelf die posts).

Dat CEO’s mensen in dienst hebben die hun imago naar de buitenwereld toe verzorgen is niet ongewoon, maar het team dat Zuckerberg daarvoor in dienst heeft is ongezien. Volgens het persagentschap Bloomberg zou het om een vijftiental mensen gaan.

Hij heeft dus snel begrepen dat een imago in het digitale domein beheerd moet worden. Mensen associëren een merk makkelijk met de baas en als die mensen denken dat Zuckerberg charmant en innoverend is, dan moet Facebook dat ook zijn.

Zuckerberg 2020

Sinds de verrassende verkiezing van Donald Trump duiken ook geruchten op als zou Zuckerberg zich voor het presidentschap gaan interesseren. Er zijn een aantal aanwijzingen in die richting. Zo heeft hij aangekondigd in 2017 de 50 Amerikaanse staten te willen bezoeken, ‘om Amerika en zijn samenleving beter te begrijpen’.

Dan was er nog het nieuws vorige week dat Facebook zowel David Plouffe (campagne-directeur Obama in 2008) en Ken Mehlman (campagne-directeur Bush in 2004) heeft aangeworven. Hij spendeert ook steeds meer tijd met wereldleiders en diplomaten en bestudeert minutieus hoe hij best de 99% van zijn gigantisch fortuin aan goede doelen besteedt.

Tel daarbij de enorme schat aan persoonlijke gegevens die Facebook heeft over elke Amerikaan (en over u) en wie beter dan hij kan het stemgedrag van de Amerikanen sturen.

Maak u op voor Zuckerberg 2020.

