‘Weet je nog wat ik tijdens de campagne zei? Wel, ik meende het allemaal’

Donald Trump, sinds vrijdag de 45-ste president van de Verenigde Staten, heeft met zijn inhuldigingsrede naast het Amerikaanse establishment ook de rest van de wereld wakker geschud.

Trump tekende een gitzwart beeld van een Dantesk Amerika ‘waar vervallen fabrieken liggen verspreid als grafstenen, met een gebroken onderwijssysteem dat studenten alle kennis ontneemt, terwijl binnensteden worden vernietigd door misdaad, drugs en bendes.’ Toehoorders en omstaanders moeten zich even in Aleppo hebben gewaand. Ook commentatoren en opiniemakers weten niet goed welke positie in te nemen:

‘Ik meende elk woord’

‘Donald Trump stelde zich niet voor als een Republikein, noch een conservatief, maar als een onafhankelijke populist. De boodschap was in grote lijnen: ‘Weet je nog al die dingen die ik tijdens de campagne zei? Wel ik meende ze. Ik meende ze allemaal,’ schrijft Peggy Noonan in de Wall Street Journal.

‘De speech was gedurfd in de bevestiging van de kloof tussen Amerika’s leiders en degenen die [door hen] worden geleid: ‘Veel te lang heeft een kleine groep in de hoofdstad van ons land de vruchten van de macht geplukt, terwijl het volk de kosten heeft gedragen. Washington bloeide – maar het volk deelde nooit in die rijkdom. Politici hadden het goed – maar de jobs vertrokken en de fabrieken sloten. Het establishment beschermde zichzelf, maar niet de burgers, noch het land.’

Het was een onbedekte beschuldiging van zowat iedereen die met hem het platform deelde.’

Establishment heeft het nog altijd niet door

‘Trumps speech lijkt zijn vijanden te hebben gechoqueerd,’ schrijft Christopher Caldwell in de Financial Times.:

‘Blijkt nu dat al wat hij ooit zei, ook gemeend was. Het ging over het principe van ‘America first’; ‘protectionisme’ als strategie en ‘Koop Amerikaans’ als motto.

Miljoenen verzamelden zich zaterdag in binnen-en buitenland om tegen zijn presidentschap te protesteren. Trump aanvaardt de radicale gevolgen van zijn wereldbeeld. Hij maakt zelfs een goede kans om het waar te maken. Dat zijn uitspraken choqueren is niets meer dan het bewijs daarvan.

Zijn campagne ging over de zaken die onzichtbaar waren voor de Amerikaanse leidende klasse, te beginnen met de Amerikaanse niet-leidende klasse. Onzichtbaarheid, anonimiteit, de mensen die geen stem hebben… dat was het thema van de ganse speech:

‘Eén na één, sloten de fabrieken en verlieten ze ons land,’ zei hij, ’met niet eens een gedachte voor de miljoenen en miljoenen Amerikaanse arbeiders die achterbleven. ‘Het hoogtepunt van de speech was dit: ‘Hoor mijn woorden: nooit zullen jullie nog genegeerd worden.’

Eén grote verwerping van al wat de geschiedenis ons leert

‘Donald Trump ging tekeer tegen de verrijking van de buitenlandse industrie ten koste van de Amerikaanse industrie’ en beloofde een nieuw ‘America first’-beleid,’ schrijft The Times of London in een editoriaal.

Eén zin in de speech zal velen hebben doen sidderen: ‘Protection[isme] zal tot grote welvaart en macht leiden.’

Een grotere verwerping van alle lessen die de geschiedenis ons leert, zal moeilijk te vinden zijn.’

Wordt ‘Koop niet Europees’ snel ‘Koop niet Amerikaans’?

Trumps boodschap kan makkelijk vertaald worden in ‘Koop niet Europees‘ – en dan zal in Europa snel ‘Koop niet Amerikaans volgen’, schrijft ex-Zweeds premier Carl Bildt in de Washington Post:

‘De meest geïntegreerde, meest innovatieve en meest productieve economische relatie in de wereld staat op instorten. […] Het populisme van een campagne in politiek vertalen is nooit makkelijk. Er is verandering nodig, maar ook een vorm van continuïteit. We hadden gehoopt dat alles wat zou bedaren. Blijft de hoop dat de inhuldigingsspeech door de geschiedenis zal worden gezien als het einde van de campagne, eerder dan als de start van een nieuwe regering.

Zijn we daar zeker van? Verre van.’

© Marina Schiettecatte © Marina Schiettecatte