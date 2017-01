Werknemers en hotels Trump lopen vergroot risico op terrorisme

Hotels en werknemers van bedrijven die eigendom zijn van de Amerikaanse president en die de naam ‘Trump’ voeren, lopen een verhoogd risico op terrorisme.

Dat zegt veiligheidsadviseur Colin P. Clarke van de RAND Corporation, tegenover de Associated Press:

‘Terroristen kunnen werknemers van Trump ontvoeren en niet eens geïnteresseerd zijn om over de vrijlating te onderhandelen, omdat ze enkel op zoek zijn naar publiciteit. […] Als een manager van Goldman Sachs, JPMorgan of Exxon Mobil wordt ontvoerd, is dat nieuws, maar dat is geen bedrijf van de president.’

Volgens de Trump Organization is die dreiging niet nieuw en bestaat een uitgebreid protocol inzake veiligheid in alle eigendommen die het wereldwijd beheert.

Volgens de Associated Press zijn verschillende eigendommen die het Trump-merk voeren gevestigd in regio’s die vaak het het doelwit geweest van terreur. Voorbeelden daarvan zijn Istanboel, Bali, Mumbai en de Filippijnse hoofdstad Manilla.

Tiffany’s ziet omzet dalen als gevolgd van opgevoerde veiligheidsmaatregelen

De veiligheidsmaatregelen rond Trumps hoofdkwartier in New York zijn sinds zijn verkiezing dermate opgevoerd dat de welbekende Tiffany-juweliersboetiek in Manhattan nog amper mensen over de vloer krijgt. De winkel zag zijn verkopen met 14% dalen in vergelijking met een jaar eerder.