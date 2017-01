Rusland gaat huiselijk geweld decriminaliseren

Het Russische parlement buigt zich deze week over een wetsvoorstel om huiselijk geweld te decriminaliseren. Hoewel het slaan van een echtgenote of een kind strafbaar is, vindt 20% van de Russen het onder bepaalde omstandigheden oké.

Om de conservatieve kiezers te paaien heeft het lagerhuis van het Russische parlement (foto) nu een wet goedgekeurd die huiselijk geweld toelaat zolang er geen sprake is van ‘ernstige letsels of verkrachting’. Indien ook het hogerhuis zijn goedkeuring geeft, belandt de wet uiteindelijk ter ondertekening op het bureau van president Poetin.

9.000 slachtoffers per jaar

Er bestaan weinig gegevens over huiselijk geweld in Rusland. Uit cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat 40% van alle geweld in familiale kring plaatsvindt. In 2013 zijn in het land 9.000 vrouwen omgekomen ten gevolge van slagen en verwondingen hen toegebracht door hun partner of echtgenoot.

Het wetsvoorstel volgt op een uitspraak van het Hooggerechtshof vorige zomer waarbij beslist werd het toebrengen van slagen zonder letsel aan derden niet meer te vervolgen, maar slagen aan familieleden wel. Die uitspraak kreeg zware kritiek te verduren vanuit conservatieve hoek, omdat een ouder die zijn kind slaat nu een zwaardere straf riskeert dan een vreemde die datzelfde kind slaat. Het aangepaste voorstel komt van de conservatieve politica Yelena Mizulina, die ook achter de anti-holebiwetgeving zat. Ze wil de “Russische gezinstraditie die is gestoeld op de autoriteit van de ouders” in ere herstellen.

Indien de wet er door komt zou licht partnergeweld nog maximaal een boete van 30.000 roebel (470 euro) opleveren of een gevangenisstraf van maximum 15 dagen.

Huiselijk geweld is privé

De Russische politie staat er om bekend zelden in te grijpen in huishoudelijk geweld, omdat het als een privé-zaak wordt beschouwd.