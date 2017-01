Bouwt Apple een tv… om Trump te plezieren?

Foxconn, de Chinese toeleverancier van Apple, bekijkt of een fabriek kan worden gebouwd in de Verenigde Staten, waar 30.000 tot 50.000 mensen zouden werken. In die fabriek zouden grote LCD-televisieschermen worden geproduceerd.

Foxconn bekijkt of dat kan gebeuren in samenwerking met Sharp, de Japanse televisiemaker die het in 2016 heeft overgenomen. De staat Pennsylvania is voorlopig de grootste kanshebber om het project binnen te halen. De CEO van Foxconn zegt ondertussen in de Japanse zakenkrant Nikkei dat een deel van de 7 miljard dollar die het project zou kosten door Apple zou worden betaald.

Trump houdt niet van Apple

Apple zou op die manier president Trump willen paaien. Die heeft zich tijdens de campagne meermaals negatief uitgelaten over het bedrijf van wijlen Steve Jobs.

Tijdens een samenkomst met een twaalftal bedrijfsleiders maandagochtend beloofde Trump naast belastingverlagingen voor bedrijven en een sterke vereenvoudiging van de regulering ook dat hij zware invoerrechten zou heffen op producten die door Amerikaanse bedrijven in het buitenland worden gemaakt en daarna naar de VS worden geëxporteerd.

Of Apple plannen heeft om in eigen naam LCD-televisieschermen te gaan produceren is niet duidelijk. De bekende investeerder Carl Icahn verwacht dat Apple alsnog twee markten zal betreden: die van de elektrische wagens en de televisiemarkt. Een plan om een eigen tv in de markt te zetten werd in 2015 nochtans begraven. Analisten denken dat in de fabriek mogelijk nieuwe technologie zal worden ontwikkeld voor LCD-schermen voor toekomstige iPhone’s en iMacs.

China

De plannen worden ondertussen door de Chinese autoriteiten met argwaan gevolgd. Foxconn heeft 1 miljoen Chinezen in dienst en grote ontslagrondes hebben in het verleden tot zware protesten geleid, wat niet past in het kader van de sociale stabiliteit die door de Chinese communistische partij wordt nagestreefd.