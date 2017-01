1 of 5

‘Ik ben tegen ouder worden, want je wordt niet wijzer naarmate de jaren vorderen. Integendeel, je krijgt een hoop kwalen. Mensen leggen er graag een laagje vernis op en zeggen dan:‘ Ach, je wordt milder. Je begrijpt het leven beter en leert de zaken te accepteren.’ Ik zou dat allemaal gelijk inruilen om opnieuw 35 te zijn.‘

Met deze uitspraken omschrijft de ondertussen 81-jarige Amerikaanse filmregisseur Woody Allen hoe hij het ouder worden ervaart.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel, want een aantal recente studies bracht 5 opmerkelijke nieuwe feiten over ouder worden aan het licht.

1. Je wordt gelukkiger naarmate je ouder wordt

Flickr Anne Worner

Mensen zijn het gelukkigst rond hun achttiende verjaardag, maar krijgen het daarna moeilijk met het echte leven om pas rond hun vijftigste opnieuw eenzelfde mate van geluk te ervaren. Dan lijken de grootste problemen opnieuw te verdwijnen. De onderzoekers geven niet echt veel uitleg over het fenomeen. Ze ondervroegen 340.000 Amerikanen tussen 18 en 85 en wilden gewoon weten wanneer ze het gelukkigst waren geweest.