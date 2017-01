Lenovo is Chinese merk met grootste internationale uitstraling

Chinese merken maken steeds meer hun opwachting op de internationale markt. Dat blijkt uit een rapport van de consulenten WPP Group en Kantar Millward Brown en het internetbedrijf Google over de dertig grootste Chinese merken op de internationale markt.

Het computerbedrijf Lenovo eindigde op de eerste plaats met een score van 1.682 punten, gevolgd door de elektronicagroep Huawei met 1.256 punten en het ecommerce-concern Alibaba met 1.047 punten.

De top tien bestaat verder uit de merken Elex Tech, Xiaomi, Air China, Haier, Anker, Cheetah Mobile en Hisense. De resultaten tonen volgens de onderzoekers aan dat China snel afstand neemt van zijn imago als fabikrant van budgetproducten voor andere partijen.

Air China is het enige merk in de top tien dat niet gelinkt kan worden aan elektronica of technologie.

Pioniers

Haier en Hisense zijn weliswaar vooral producenten van huishoudelijke apparaten, maar brengen ook elektronica op de markt. Tevens wordt gewezen op de sterke aanwezigheid van consumentengoederen, die 40 procent van de totale ranglijst vertegenwoordigen.

Op de tweede plaats staan mobiele games met een aandeel van 19 procent, gevolgd door internet-services en e-commerce, die elk een aandeel van 9 procent hebben, net zoals luchtvaartmaatschappijen. Vervolgens komen huishoudelijke apparaten (7 procent), intelligente toestellen (4 procent), online mode (2 procent) en auto’s (1 procent).

“Deze merken zijn de pioniers van de internationale reikwijdte van de Chinese merken,” benadrukt Scott Beaumont, president van Google Greater China.

“Deze bedrijven herschikken de manier waarop het internationale publiek over China denkt en de manier waarop de wereld over Chinese merken denken. De betrokkenmerken vertegenwoordigen kwaliteit, innovatie en klantenservice op een manier die vijf of tien jaar geleden compleet ondenkbaar zou zijn geweest.”

Er wordt wel op gewezen dat de internationale consumenten zich in het algemeen minder bewust zijn van de Chinese merken en ook minder geneigd zijn een Chinees merk te kopen dan een lokale of multinationale concurrent. (mah)