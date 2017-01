Prijsniveau supermarkt is voor winkelkeuze niet grootste prioriteit

Hoewel supermarkten geregeld in een felle prijzenoorlog betrokken raken, laten vele consumenten zich bij hun winkelkeuze toch vaker door andere factoren leiden.

Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau TCC Global, gespecialiseerd in retail-marketing, bij ruim vijftienhonderd shoppers in Groot-Brittannië.

Daarbij werd immers vastgesteld dat het prijsniveau voor de consument pas op de vierde plaats komt.

Opgemerkt wordt dat vele supermarkten zich met prijsverlagingen proberen te verdedigen tegen het succes van de discounters, maar de studie toont volgens de onderzoekers aan dat mogelijk een alternatieve strategie zou moeten worden bestudeerd.

Locatie

Uit het onderzoek bleek dat shoppers zich bij de keuze van hun favoriete supermarkt in eerste instantie laten leiden door de locatie van de winkel. Er werd immers vastgesteld dat de ligging van de supermarkt door 48 procent als een bepalende factor naar voor wordt geschoven.

Op de tweede plaats staat het assortiment aan producten (40 procent), gevolgd door gewoonte en vertrouwdheid (39 procent). Het prijsniveau komt met een score van 34 procent pas op de vierde plaats.

De onderzoekers merken op dat deze resultaten in het algemeen een goede weerspiegeling vormen van wereldwijde studies, waaruit blijkt dat 51 procent aan de locatie een groot belang hecht.

Slechts 3 procent van de shoppers zou bereid zijn om extra tijd te investeren om een alternatieve winkel, die mogelijk om andere redenen de voorkeur zou krijgen, te bereiken. “Het is bijzonder moeilijk om de consument te overtuigen een winkel te passeren om bij een concurrent te gaan shoppen,” benadrukt Bryan Roberts, hoofdonderzoeker bij TCC Global.

“Dat zal pas lukken wanneer de meest nabije winkel een overduidelijke mindere kwaliteit heeft of de alternatieve locatie een grote uitstraling heeft op het gebied van kwaliteit, beleving of prijs. Pas dan zal de shopper bereid zijn om tijd en nabijheid op te offeren.” (mah)