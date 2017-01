Enkel de Russen drinken meer alcohol dan de Belgen. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de OESO . Met 12,6 liter alcohol per persoon per jaar moet ons land enkel Rusland laten voorgaan, waar burgers gemiddeld 13,8 liter alcohol per jaar nuttigen. De OESO houdt rekening met jongeren vanaf 15 jaar.

Ten eerste worden we gebombardeerd door reclame, die zich steeds verder op jongeren richt. Deze doelgroep is ook de meest kwetsbare.

Verder is er ook een cultureel aspect. Drinken wordt vaak geassocieerd met feestelijkheden en sportmanifestaties (in andere landen zal je zelden een toeschouwer met een glas bier rond een voetbalveld zien staan).

We mogen dus spreken over een banalisering van alcoholverbruik. Dat werd vorige week ook nog eens gedemonstreerd door onze politici, die weigerden het drinken tijdens de parlementaire werkuren af te schaffen.

‘De heren parlementsleden hebben beslist dat de koffiekamer (sic) open blijft tijdens de werkuren, heel de dag, om hen onbeperkt van bier en wijn te voorzien. Kamervoorzitter Siegfried Bracke stelt dat “er geen alcoholprobleem is”: ontkenning is, zoals men weet bij de AA, de eerste drempel die men moet overwinnen, maar in deze praatgroep is dat weinig waarschijnlijk. Nooit was het federaal parlement unaniemer dan op dit cruciale moment van de democratische besluitvorming: de bar blijft open!’ (Johan Sanctorum, in Acta Sanctorum)