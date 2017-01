De 4 sleutels tot ultieme wijsheid en zelfbeheersing

1. Wees onberispelijk in je taalgebruik

In zijn bestseller The Four Agreements geeft auteur Miguel Ruiz de vier sleutels tot het levensgeluk. Deze sleutels aanvaarden en begrijpen is eenvoudig; ze toepassen en er naar leven is een van de moeilijkste opdrachten in een mensenleven. Maar wie daar in slaagt zal een volledige transformatie ondergaan. In het begin zal het moeilijk zijn om volgens deze vier sleutels te leven. Keer op keer zullen mensen terugvallen in hun oude gewoontes. Wie deze 4 gebruiken oefent en in elk domein van zijn leven toepast zal uiteindelijk niet meer zonder kunnen:

Spreek met integriteit. Zeg enkel dingen die je echt meent. Vermijd taalgebuik dat jezelf of anderen in diskrediet brengt. Gebruik de kracht van je woorden om waarheid en liefde over te brengen.