‘De studenten die de beste rapporten behaalden waren degene die laagst scoorden op vlak van creativiteit en onafhankelijkheid en hoogst op zaken als nauwgezetheid, het uitstellen van beloningen, voorspelbaarheid en afhankelijkheid.’

Dat staat te lezen in het het boek How Children Succeed: Grit, Curiosity, and the Hidden Power of Character. Doodt ons schoolsysteem de creativiteit in onze studenten? Het heeft er alle schijn van.

(De wetenschappers) Bowles en Gintis deden dezelfde proef in de bedrijfswereld en ook daar bleek dat supervisors hun werknemers op dezelfde manier beoordeelden als leraars dat doen. Werknemers die onafhankelijk aan de slag gingen en zich creatief toonden, kregen lage waarderingscijfers in tegenstelling tot de nauwgezette, tactvolle, afhankelijke werknemers die beloningen konden uitstellen, die op hogere waarderingscijfers rekenen konden.

Bowles en Gintis zien hun uitgangspunt bevestigd: de zakenwereld houdt van tamme, betrouwbare schapen en het onderwijs produceert aan de lopende band mensen die aan dat beeld voldoen.

Leraars zeggen vaak dat ze van creatieve studenten houden. Niets is minder waar:

‘De beoordeling van de favoriete student was omgekeerd evenredig met zijn zin voor creativiteit, terwijl de minst geliefde student op creativiteit net positief werd beoordeeld. Studenten met creatieve kenmerken lijken leraars allerminst te kunnen enthousiasmeren.’

Bent u creatief en wil u CEO worden? Veel geluk. U zal het nodig hebben:

‘Samengevat kan worden gesteld dat een sterk negatief verband bestaat tussen het uiten van creatieve ideeën en leiderschapspotentiëel. Dat geeft aan dat er een belangrijk, maar totnogtoe onbekend vooroordeel bestaat tegen het selecteren van effectieve leiders.’