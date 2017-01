Personen met een chronisch tijdsgebrek zouden hun lichaam kunnen trainen om de slaapbehoefte in te perken. Het systeem werkt echter niet voor iedereen. Dat zegt Jim Horne, slaapexpert van het Sleep Research Centre aan de Loughborough University in Engeland.

Hij benadrukt dat niet elke persoon evenveel nachtrust nodig heeft en voegt eraan toe dat rond een tekort aan slaap vaak overdreven bezorgdheid wordt uitgedrukt.

Volgens Horne zou men zijn lichaam kunnen aanleren de nachtrust in te korten tot ongeveer zes uur, gekoppeld aan een korte siësta in de loop van de dag. Wel benadrukt hij dat de overschakeling geleidelijk aan moet worden aangepakt.

“Er zijn meer mensen die hun nachtrust graag zouden inkorten dan individuen die inderdaad minder slaap nodig hebben,” benadrukt Daniel Buysse, professor psychiatrie aan de University of Pittsburgh en voormalig president van de American Academy of Sleep Medicine.

Twee uur op vier weken

Hoewel de gemiddelde slaapbehoefte afhankelijk is van leeftijd en fysieke activiteit, hebben de meeste gezonde volwassenen een nachtrust tussen zeven en negen uur nodig. Een groot deel van de bevolking komt echter niet aan dat volume. Uit cijfers van het Centers for Disease Control and Prevention blijkt dat één op drie Amerikanen minder dan zeven uur per nacht kan slapen.

“Ik wil niet propageren dat mensen minder nachtrust zouden nemen, maar wel zou men zich niet zoveel zorgen mogen maken over een tekort aan slaap,” zegt Horne. “Personen die tijdens de dag voldoende actief zijn, zullen voldoende slaap genieten, ongeacht de duur van de nachtrust.”

Horne zegt vastgesteld te hebben dat mensen over een periode van vier weken hun nachtrust geleidelijk van achtenhalf uur tot zesenhalf uur kunnen terugbrengen en toch een grote slaapkwaliteit behouden. Het systeem is volgens hem echter niet aangewezen voor personen die het gevoel hebben al met een slaaptekort te worden geconfronteerd. (mah)