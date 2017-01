De Nederlandse premier Mark Rutte heeft in een advertentie die door verschillende Nederlandse dagbladen is gepubliceerd, mensen die de Nederlandse waarden verwerpen gevraagd het land te verlaten.

In de advertentie onderstreept Rutte ‘het belang van Nederlandse waarden’:

“We voelen een groeiend ongemak wanneer mensen onze vrijheid misbruiken om hier de boel te verstieren, terwijl ze juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid. Mensen die zich niet willen aanpassen, afgeven op onze gewoontes en onze waarden afwijzen. Die homo’s lastigvallen, vrouwen in korte rokjes uitjouwen of gewone Nederlanders uitmaken voor racisten. Ik begrijp heel goed dat mensen denken: als je ons land zo fundamenteel afwijst, heb ik liever dat je weggaat. Dat gevoel heb ik namelijk ook. Doe normaal of ga weg.”