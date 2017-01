Vlaamse wapenuitvoer gehalveerd

Vlaamse bedrijven hebben het voorbije jaar voor 29,9 miljoen euro militaire technologie uitgevoerd. Dat betekent meer dan een halvering tegenover het jaar voordien, toen een exportniveau van 67,1 miljoen euro werd opgetekend.

Dat blijkt uit een rapport van de krant De Tijd op basis van statistieken van de Vlaamse Dienst Controle Strategische Goederen. Er wordt wel opgemerkt dat de opmerkelijk daling moet worden toegeschreven aan een uitzonderlijk omvangrijk order dat twee jaar geleden aan de Verenigde Staten werden geleverd.

Vooral de wapenuitvoer naar de Arabische regio wordt door verschillende partijen gecontesteerd. Twee vergunningen voor export naar Libië en Saudi-Arabië werden geweigerd.

De Vlaamse wapenuitvoer heeft vooral betrekking op hightech-producten, zoals beeldschermen voor militaire vliegtuigen, nachtkijkers voor geweren en componenten voor militaire vliegtuigen.

Illegale trafieken

Het voorbije jaar werden voor 2,2 miljoen euro militaire orders uitgevoerd naar de Arabische regio. Bestemmelingen waren onder meer Oman, Qatar, Koeweit, Libanon en Saudi-Arabië. Die wapenexport naar het Midden-Oosten wordt al langer gecontesteerd.

Vooral de uitvoer van wapentechnologie naar Saudi-Arabië wordt vanuit verschillende hoeken bekritiseerd. Daarbij wordt onder meer verwezen naar de oorlog in Jemen en de schending van de mensenrechten in Saudi-Arabië.

“Bovendien is Saudi-Arabië ook de grootste financier en ideologische steunpilaar van het terrorisme van Daesh,” aldus het Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a). “Het is naïef te denken dat de wapenleveringen niet in verkeerde handen terecht komen.”

Er wordt inmiddels door de Vlaamse regering gewerkt aan een verstrenging van de wapenwet die vijf jaar geleden werd ingevoerd.

Onder meer wil de overheid een grotere controle op militair transporten die Vlaanderen louter als doorvoerland gebruiken. Daarmee wil de Vlaamse regering efficiënter kunnen optreden tegen illegale wapentrafieken.