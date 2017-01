België bierland: 30 brouwerijen sponsoren Belgian Beer World

Over twee jaar zal in de Brusselse beurs het belevingscentrum Belgian Beer World worden geopend. Het initiatief wordt gesteund door dertig verschillende brouwerijen.

Dat is volgens Charles Leclef, topman van brouwerij Het Anker uit Mechelen, een uniek gegeven. Hij werpt tegenover de krant La Dernière Heure op dat een gelijkaardige samenwerking voor de Belgische bierwereld onuitgegeven is.

Er is weliswaar al de Federatie van de Belgische Brouwers, maar Belgian Beer World is volgens hem de eerste keer dat een dertigtal concurrenten zich samen hebben geschaard achter een initiatief dat hun eigen merk overstijgt.

“Er moest te allen prijze worden vermeden dat Belgian Beer World door één partij of enkele grote brouwerijen zou worden gedomineerd, zoals de Heineken Experience in Amsterdam of het Guinness Storehouse in Dublin,” benadrukt La Dernière Heure.

Clusters

“De vrees dat de grote bierproducenten het initiatief naar zich zouden toetrekken ten koste de kleinere brouwers, lijkt echter vermeden te zijn. Belgian Beer World wordt immers mede gefinancierd door dertig verschillende brouwers, waaronder grote groepen zoals AB InBev en Duvel-Moortgat, maar ook kleinere sectorgenoten zoals Het Anker en de trappistenbieren.”

Belgian Beer World wordt opgebouwd uit zeven clusters. “Sommige clusters bestaan uit één enkele partij zoals AB InBev, maar andere entiteiten overkoepelen meerdere brouwerijen,” verduidelijkt Charles Leclef, die met zijn cluster uiteindelijk voor zeven brouwerijen spreekt.

“Bij beslissingen hebben alle clusters hetzelfde gewicht. Uiteindelijk heeft mijn stem evenveel belang als de mening van een groot concern. Dit project heeft geen enkele zin indien niet iedereen een intentie tot samenwerking heeft.”

“AB InBev heeft geen enkele belang in een belevingscentrum waarin geen andere collega’s te vinden zijn. Anderzijds hebben ook de kleine brouwers hun grote sectorgenoten nodig.”