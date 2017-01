Hoed u voor de nieuwe vedette van Davos

De Chinese leider Xi Jinping werd eerder deze maand als een rockster ontvangen in het Zwitserse Davos, waar hij in een speech ten overstaan van de westerse elite zijn land voorstelde als ‘een rots van standvastigheid in een steeds meer getroebleerde wereld.’

Jinping – die zich liet fotograferen naast de ijssculptuur van een panda – noemde zijn collega Donald Trump, noch de Verenigde Staten bij naam, maar zijn boodschap was duidelijk: ‘niemand kan een handelsoorlog winnen.’ Hij vergeleek protectionisme met ‘iemand die zichzelf opsluit in een donkere kamer’. De zin werd door de aanwezigen in de dagen nadien keer op keer herhaald.

Jinpings speech werd gezien als een poging om het leiderschapsvacuüm dat deze wereld in het algemeen – en Europa in het bijzonder – kenmerkt, op te vullen.

De prijs die wordt betaald om onafhankelijk onderzoek te verrichten in communistische China

Dat Jinping zich nu opstelt als de kampioen van de globalisering en de vrije markt is belachelijk en grotesk, schrijft de Franse filosoof Gaspar Koenig in de Franse zakenkrant Les Echos:

‘De Chinese realiteit kan onmogelijk meer verschillend zijn. Terug in het land lijkt het ijs verdwenen en heeft de panda plaats gemaakt voor de hamer en de sikkel. China gaat door een van zijn meest autoritaire periodes in de recente geschiedenis. Dagen na zijn speech in Davos, kreeg ik via een beveiligde boodschappendienst enkele alarmerende berichten van een groep vrienden, veelal economen en intellectuelen uit de regio Beijing. Al hun internetsites zijn door de overheid afgesloten. Het adres waarop ik hun publicaties in het Engels kon lezen vermeldt nu enkel ‘onvindbaar’. Het ministerie van Propaganda heeft alle nationale kranten verboden hun artikels nog te verspreiden. (ook de websites van zowat alle buitenlandse kranten en magazines worden geblokkeerd, nvdr.) De berichten die ze via WeChat (het equivalent van WhatsApp) versturen worden door de overheid gelezen; hun emailadressen werden aangeslagen. Enkelen onder hen staan nu onder permanent politietoezicht. Dat is de prijs die wordt betaald om onafhankelijk onderzoek te verrichten in communistische China.

‘Die valse westerse notie van een onafhankelijk gerechtelijk apparaat’

[…] Verschillende universiteitsprofessoren hebben in december ontslag moeten nemen omdat ze het hadden aangedurfd kritiek te uiten op het nalatenschap van Mao Zedong. En voor wie nog twijfelt aan de intenties van de regering Jinping: Zhou Qiang, de hoogste magistraat van het land en voorzitter van het Hooggerechtshof van het Volk, haalde eerder deze week nog uit naar ‘die valse westerse notie van een onafhankelijk gerechtelijk apparaat.’

‘ Niets is perfect in deze wereld,’ zei Jinping in Davos. Maar dat hij de man is die deze wereld tot een betere plek zal maken, lijkt erg onwaarschijnlijk.