BP vreest voor de toekomst van olie

British Petroleum (BP), een van ‘s werelds grootste olieproducenten, schrijft in een woensdag gepubliceerd rapport dat de vraag naar olie de komende 20 jaar zal blijven dalen, met als gevolg een toenemend negatief effect op de prijs.

Volgens het Britse oliebedrijf zal de vraag naar energie drie keer minder snel toenemen dan de globale economische groei. BP geeft daarvoor een aantal redenen: niet enkel gaan we bewuster en efficiënter met energie om (hybride wagens, Uber, …), ook hernieuwbare bronnen worden steeds populairder. Als gevolg daarvan zal petroleum een steeds kleiner deel van de globale energievraag voor zijn rekening nemen.

Olievoorraden worden enkel groter

Het grote aanbod van olie gecombineerd met een dalende vraag belooft volgens het bedrijf weinig goeds. Geschat wordt dat de vraag naar olie de volgende 20 jaar half zo veel zal toenemen als in de voorbije 20 jaar. In die tijd dreigen zich enorme voorraden olie op te stapelen. Die combinatie is voor de olieprijs nefast en het zou de olieproducerende landen – die vandaag hun productie beperken – er toe kunnen aanzetten om de productie op te voeren om zo – op de korte termijn – van de huidige prijs te kunnen profiteren voor die – op langere termijn -opnieuw gaat dalen, waardoor er opnieuw vanzelf meer druk op die prijs ontstaat.

Onderschat BP de impact van elektrische wagens?

Daarbovenop lijkt het er op alsof BP de impact van elektrische wagens nog onderschat. De olieproducent schat dat tegen 2035 amper 5,5% van het volledige wagenpark elektrisch zal zijn, een percentage dat aan de lage kant van de algemene verwachtingen rangschikt.

Een meer significante groei van elektrische voertuigen (denk aan auto-delen en zelfrijdende wagens) zou de vraag naar olie nog meer kunnen doen dalen dan BP verwacht.