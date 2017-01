Apple denkt aan buigbaar scherm voor toekomstige iPhone

Japan Display Inc , een joint venture van Sony, Toshiba en Hitachi, gaat in verschillende smartphones een buigbaar scherm steken. De nieuwste technologie van dat bedrijf heet Full Active Flex en zou naar eigen zeggen dé oplossing voor flexibele schermen in mobiele apparaten zijn.

Buigen

De Flex-technologie laat het toe om een LCD-display te maken zonder glas. In plaats daarvan wordt aan beide kanten plastic gebruikt, waardoor de display buigbaar wordt. Denk niet dat je zo’n scherm gewoon kunt oprollen, maar het is meer dan flexibel genoeg om in allerlei interessante vormen over een telefoon gelegd te kunnen worden.

De display heeft ook een speciale modus die een verminderde beeldfrequentie heeft en daardoor veel minder energie nodig heeft om aan te blijven. Dat betekent dat er driekwart minder snel veranderingen op het scherm getoond kunnen worden, maar dat zou het juist geschikt maken als display voor ebooks en andere minder actieve apparaten met schermen zoals die op huishoudelijke apparaten.

Maar niet barsten

Interessanter is dat er nu een scherm komt dat relatief makkelijk te produceren is (JDI zegt zelf dat massaproductie vanaf 2018 van start gaat) en dat zal zeker wat interessante telefoons en andere apparaten met schermen opleveren, maar voor ons gebruikers is het veel interessanter dat we straks displays gaan krijgen die niet meer breken als ze een keer de grond raken.

Eerlijk is eerlijk: ze kunnen wel veel zeggen bij Japan Display Inc. maar zonder dat je het scherm in kwestie hebt zien werken is het nog maar de vraag of we deze schermen echt al zullen gaan zien in 2018. Sterker nog: als massaproductie dan begint zouden we dit jaar eigenlijk al ergens een aankondiging moeten zien van de technologie. Wordt vervolgd.